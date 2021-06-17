"Фиорентина" объявила об отставке Гаттузо

Теги фиорентинадженнаро гаттузо

"Фиорентина" объявила об отставке Гаттузо

Фото твиттер "Фиорентины"

Главный тренер "Фиорентины" Дженнаро Гаттузо официально покинул занимаемый пост.

Клуб объявил о расторжении контракта с 43-летним специалистом по взаимному согласию.

Ранее сообщалось, что между сторонами возникли разногласия по поводу летних трансферов.

Гаттузо возглавлял "Фиорентину" с 25 мая. Кто станет его преемником, пока неизвестно.

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