"Фиорентина" обыграла "Аталанту" в Серии А
Фото: твиттер "Фиорентины"\Автор неизвестен
"Фиорентина" обыграла "Аталанту" в матче 26-го тура Серии А.
"Фиорентина" - "Аталанта" - 1:0
Гол: Пентек, 56 - 1:0.
"Фиорентина" - Дронговски, Одриосола, Игор Жулио, Миленкович (Мартинес, 67), Бираги (Терзич, 75), Бонавентура (Мале, 76), Торрейра (Амрабат, 38), Кастровилли (Данкан, 67), Пионтек, Гонсалес, Соттиль.
"Аталанта" - Муссо, Хатебур, Толои (Скальвини, 76), Гимшити (Пашалич, 58), Демирал, Дзаппакоста (Пеццелла, 59), де Рон, Фройлер (Пессина, 59), Копмейнерс, Малиновский, Бога (Михэилэ, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17