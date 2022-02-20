"Фиорентина" обыграла "Аталанту" в Серии А

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"Фиорентина" обыграла "Аталанту" в Серии А

Фото: твиттер "Фиорентины"\Автор неизвестен

"Фиорентина" обыграла "Аталанту" в матче 26-го тура Серии А.

"Фиорентина" - "Аталанта" - 1:0

Гол: Пентек, 56 - 1:0.

"Фиорентина" - Дронговски, Одриосола, Игор Жулио, Миленкович (Мартинес, 67), Бираги (Терзич, 75), Бонавентура (Мале, 76), Торрейра (Амрабат, 38), Кастровилли (Данкан, 67), Пионтек, Гонсалес, Соттиль.

"Аталанта" - Муссо, Хатебур, Толои (Скальвини, 76), Гимшити (Пашалич, 58), Демирал, Дзаппакоста (Пеццелла, 59), де Рон, Фройлер (Пессина, 59), Копмейнерс, Малиновский, Бога (Михэилэ, 82).

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