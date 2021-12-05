"Фиорентина" Кокорина обыграла "Болонью" в Серии А

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"Фиорентина" Кокорина обыграла "Болонью" в Серии АФото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен

"Фиорентина" на выезде обыграла "Болонью" в матче 16-го тура Серии А.

"Болонья" - "Фиорентина" - 2:3

Голы: Мале, 33 - 0:1, Барроу, 42 - 1:1, Бираги, 51 - 1:2, Влахович (пенальти), 67 - 1:3, Хики, 83 - 2:3.

"Болонья" - Скорупски, де Сильвестри (Ольсен, 61), Медель (Бонифаци, 72), Сумаоро, Теате, Дейкс (Хики, 62), Сориано, Сванберг, Домингес (Виньято, 78), Сансоне (Орсолини, 62), Барроу.

"Фиорентина" - Терраччано, Одриосола, Мартинес, Миленкович, Бираги (Терзич, 84), Бонавентура, Торрейра (Сапонара, 85), Мале (Данкан, 79), Влахович, Гонсалес (Кальехон, 78), Соттиль (Амрабат, 85).

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