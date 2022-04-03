"Фиорентина" обыграла "Эмполи" в Серии А

Фото: твиттер "Фиорентины"\Автор неизвестен

"Фиорентина" обыграла "Эмполи" в матче 31-го тура итальянской Серии А.

"Фиорентина" - "Эмполи" - 1:0

Голы: Гонсалес, 58 - 1:0.

"Фиорентина" - Терраччано, Венути, Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Данкан, Торрейра (Амрабат, 71), Кастровилли, Сапонара (Соттиль, 77), Артур, Гонсалес.

"Эмполи" - Викарио, Стоянович, Тонелли (Исмайли, 28), Луперто, Какаче, Штулац (Аслани, 61), Хендерсон (Кутроне, 61), Бандинелли (Байрами, 77), Журковски, Ди Франческо (Вити, 61), Пинамонти.

Также не пропустите: Гвардиола высказался о победе над "Бернли". | http://soccernews.ru