"Фиорентина" обыграла "Эмполи" в Серии А
Фото: твиттер "Фиорентины"\Автор неизвестен
"Фиорентина" обыграла "Эмполи" в матче 31-го тура итальянской Серии А.
"Фиорентина" - "Эмполи" - 1:0
Голы: Гонсалес, 58 - 1:0.
"Фиорентина" - Терраччано, Венути, Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Данкан, Торрейра (Амрабат, 71), Кастровилли, Сапонара (Соттиль, 77), Артур, Гонсалес.
"Эмполи" - Викарио, Стоянович, Тонелли (Исмайли, 28), Луперто, Какаче, Штулац (Аслани, 61), Хендерсон (Кутроне, 61), Бандинелли (Байрами, 77), Журковски, Ди Франческо (Вити, 61), Пинамонти.
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|6
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|26
|39
|7
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|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
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|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
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