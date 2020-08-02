"Фиорентина" обыграла СПАЛ в последнем туре Серии А
В последнем туре текущего сезона Серии А СПАЛ проиграл "Фиорентине".
По итогам чемпионата СПАЛ занял последнее место и вылетел в Серию Б. "Фиорентина" финишировала на десятой позиции.
СПАЛ - "Фиорентина" 1:3
Голы: Данкан, 30 - 0:1, Д'Алессандро, 39 - 1:1, Куаме, 89 - 1:2, Пульгар (пен), 90 - 1:3
СПАЛ: Тиам, Викари, Бонифаци, Томович, Д'Алессандро (Тунев, 86), Валоти (Ди Франческо, 80), Дабо, Мурджа (Эспето, 62), Фарес (Саламон, 80), Миссироли, Куэльяр (Хорват, 61).
"Фиорентина": Терраччано, Венути (Соттиль, 66), Чеккерини, Лирола, Игор Жулио, Агудело (Куаме, 55), Данкан, Кьеза, Пульгар, Миленкович, Влахович (Кутроне, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17