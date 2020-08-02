"Фиорентина" обыграла СПАЛ в последнем туре Серии А

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"Фиорентина" обыграла СПАЛ в последнем туре Серии А

В последнем туре текущего сезона Серии А СПАЛ проиграл "Фиорентине".

По итогам чемпионата СПАЛ занял последнее место и вылетел в Серию Б. "Фиорентина" финишировала на десятой позиции.

СПАЛ - "Фиорентина" 1:3

Голы: Данкан, 30 - 0:1, Д'Алессандро, 39 - 1:1, Куаме, 89 - 1:2, Пульгар (пен), 90 - 1:3

СПАЛ: Тиам, Викари, Бонифаци, Томович, Д'Алессандро (Тунев, 86), Валоти (Ди Франческо, 80), Дабо, Мурджа (Эспето, 62), Фарес (Саламон, 80), Миссироли, Куэльяр (Хорват, 61).

"Фиорентина": Терраччано, Венути (Соттиль, 66), Чеккерини, Лирола, Игор Жулио, Агудело (Куаме, 55), Данкан, Кьеза, Пульгар, Миленкович, Влахович (Кутроне, 66).  

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