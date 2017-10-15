"Фиорентина" обыграла "Удинезе"

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"Фиорентина" обыграла "Удинезе"В матче 8-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" на своем поле обыграла "Удинезе".

"Фиорентина" - "Удинезе" - 2:1

Голы: Теро, 28 - 1:0, Теро, 57 - 2:0, Самир, 72 - 2:1.

"Фиорентина": Спортьелло, Лаурини, Песселья, Астори, Бираги, Бадель, Верету, Бенасси (Уго, 76), Теро (Санчес, 84), Кьеза (Эссерик, 80), Симеоне.

"Удинезе": Биссарри, Видмер (Аднан, 46), Анджелла, Нейтинк, Самир, Барак, Фофана (Перица, 69), Янкто, Де Паул, Лопес, Лазанья (Матос, 47).

Напомним, вчера "Наполи" обыграл "Рому". | soccernews.ru

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