"Фиорентина" обыграла "Удинезе" в домашнем матче Серии А

"Фиорентина" на своем поле оказалась сильнее "Удинезе". Встреча проходила в рамках 5-го тура Серии А.

"Фиорентина" - "Удинезе" - 3:2 (2:1)

Голы: Кастровилли, 11 - 1:0, Миленкович, 21 - 2:0, Окака Чука, 43 - 2:1, Кастровилли, 51 - 3:1, Окака Чука, 86 - 3:2.

"Фиорентина": Дронговски, Касерес, Пеццела (Мартинес Куарта, 38), Лирола (Венути, 80), Миленкович, Бонавентура (Пульгар, 80), Бираги, Кастровилли, Амрабат, Кальехон (Кутроне, 66), Влахович (Куаме, 66).

"Удинезе": Николас, Де Майо, Ауэян (Уоллас, 55), Самир (Бонифаци, 82), Бекао, Молина, Арслан (Пуссетто, 55), Перейра (Форестьери, 82), де Пауль, Окака Чука, Лазанья (Деулофеу, 70).

"Фиалки" располагаются на 10 строчку в турнирной таблице Серии А, "Удинезе" расположился на 18 строчке.

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