"Фиорентина" обыграла "Удинезе" в домашнем матче Серии А
"Фиорентина" на своем поле оказалась сильнее "Удинезе". Встреча проходила в рамках 5-го тура Серии А.
"Фиорентина" - "Удинезе" - 3:2 (2:1)
Голы: Кастровилли, 11 - 1:0, Миленкович, 21 - 2:0, Окака Чука, 43 - 2:1, Кастровилли, 51 - 3:1, Окака Чука, 86 - 3:2.
"Фиорентина": Дронговски, Касерес, Пеццела (Мартинес Куарта, 38), Лирола (Венути, 80), Миленкович, Бонавентура (Пульгар, 80), Бираги, Кастровилли, Амрабат, Кальехон (Кутроне, 66), Влахович (Куаме, 66).
"Удинезе": Николас, Де Майо, Ауэян (Уоллас, 55), Самир (Бонифаци, 82), Бекао, Молина, Арслан (Пуссетто, 55), Перейра (Форестьери, 82), де Пауль, Окака Чука, Лазанья (Деулофеу, 70).
"Фиалки" располагаются на 10 строчку в турнирной таблице Серии А, "Удинезе" расположился на 18 строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17