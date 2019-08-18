"Фиорентина" одержала победу над "Монцей" в матче 3-го раунда Кубка Италии

Теги фиорентина

"Фиорентина" одержала победу над "Монцей" в матче 3-го раунда Кубка Италии

"Фиорентина" обыграла "Монцу" (3:1) в матче 3-го раунда Кубка Италии.

Хозяева встречи вышли в 1/16 финала турнира.

"Фиорентина" - "Монца" - 3:1 (0:1)

Голы: Бригенти, 34 - 0:1, Влахович, 80 - 1:1, Влахович, 8 - 2:1, Кьеза, 89 - 3:1.

"Фиорентина": Дронговски, Лирола (Венути, 48), Миленкович, Раньери, Терзич, Бадель, Бенасси (Влахович, 74), Пульгар, Боатенг, Кьеза, Соттиль (Монтьель, 64).

А еще:  "Айнтрахт" одержал победу над "Хоффенхаймом" в матче 1-го тура Бундеслиги| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Динамо"

"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов