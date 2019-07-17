"Фиорентина" одержала волевую победу над "Гвадалахарой" в Международном Кубке Чемпионов

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"Фиорентина" одержала волевую победу над "Гвадалахарой" в Международном Кубке Чемпионов

Минувшей ночью состоялся стартовый матч Международного Кубка Чемпионов 2019 года.

Первым довелось сыграть друг с другом итальянской "Фиорентине" и мексиканской "Гвадалахаре". "Фиалки" пропустили в середине первого тайма, но затем восстановили паритет и добыли итоговую победу.

"Фиорентина" (Италия) – "Гвадалахара" (Мексика) - 2:1

Голы: Лопес, 25 - 0:1, Симеоне, 27 - 1:1, Соттил, 52 - 2:1.

"Фиорентина": Дронговски, Чеккерини (Христов, 73), Венути (Дабо, 73), Раньери, Терзич (Ганцко, 46), Бенасси (Журковски, 62), Кристофоро (Лакти, 73), Эссерик (Баэс, 46), Кастровилли (Сапонара, 46), Соттил (Монтьель, 62; Коффи, 90), Симеоне (Влахович, 63).

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