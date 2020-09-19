"Фиорентина" одолела "Торино" в матче-открытии Серии А
Стартовал новый сезон итальянской Серии А. В матче-открытии "Фиорентина" одержала минимальную победу над "Торино".
Единственный забитый мяч в свой актив записал полузащитник "фиалок" Гаэтано Кастровилли.
"Фиорентина" – "Торино" - 1:0
Гол: Кастровилли, 78 - 1:0.
"Фиорентина": Дронговски, Касерес, Чеккерини, Миленкович, Бираги (Венути, 88), Бонавентура (Валеро, 79), Кастровилли, Рибери (Влахович, 79), Данкан, Кьеза (Лирола, 83), Куаме (Кутроне, 88).
"Торино": Сиригу, Иццо (Войвода, 87), Ансальди, Бремер, Нкулу, Ринкон, Линетти (Миллико, 87), Мейте (Лукич, 69), Беренгер (Верди, 69), Дзадза, Белотти.
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