"Фиорентина" официально заявила о том, что Кьеза не покинет команду

"Фиорентина" рассказала о будущем нападающего команды Федерико Кьезы.

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересованы "Ювентус", "Бавария" и другие топ-клубы Европы.

"Мы читаем все новости в СМИ о том, где будет выступать Кьеза в следующем сезоне. Но напоминаем, что у футболиста долгосрочный контракт с клубом и выступать он будет в "Фиорентине", также он будет символом команды", - говорится в заявлении клуба.

21-летний Кьеза является воспитанником "Фиорентины". В завершившемся сезоне игрок участвовал в 41 матче, отметившись 12 голами и 9 ассистами. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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