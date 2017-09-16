"Фиорентина" оказалась сильнее "Болоньи"

В матче 4-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" на своем поле с минимальным преимуществом обыграла "Болонью".

"Фиорентина" - "Болонья" - 2:1

Голы: Кьеза, 51 - 1:0, Паласио, 52 - 1:1, Песселья, 69 - 2:1.

"Фиорентина": Спортьелло, Марио, Песселья, Астори, Бираги, Бадель, Верету, Кьеза (Эссерик, 82), Бенасси (Диас, 46), Теро (Уго, 78), Симеоне.

"Болонья": Миранте, Крафт, Гонсалес, Эландер, Масина (Мбайе, 76), Пульгар, Поли (Петкович, 73), Тайдер, Верди, Паласио, Ди Франческо (Оквонкво, 80).

Напомним, ранее "Интер" обыграл "Кротоне". | soccernews.ru