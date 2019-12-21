"Фиорентина" определила четырёх кандидатов на замену Монтелле

Теги фиорентиналучано спаллеттилуиджи ди бьяджодавиде баллардиниджузеппе якини

"Фиорентина" определила четырёх кандидатов на замену Монтелле

Стало известно, кто может сменить на посту главного тренера "Фиорентины" уволенного сегодня Винченцо Монтеллу.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, в шорт-лист "фиалок" входят четыре специалиста.

Среди кандидатов Лучано СпаллеттиДжузеппе Якини, Луиджи Ди Бьяджо и Давиде Баллардини.

По итогам 17 туров Серии А "Фиорентина" занимает 14-е место в турнирной таблице.

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"Фиорентина" уволила Монтеллу

"Фиорентина" уволила Монтеллу

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