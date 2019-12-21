"Фиорентина" определила четырёх кандидатов на замену Монтелле

Стало известно, кто может сменить на посту главного тренера "Фиорентины" уволенного сегодня Винченцо Монтеллу.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, в шорт-лист "фиалок" входят четыре специалиста.

Среди кандидатов Лучано Спаллетти, Джузеппе Якини, Луиджи Ди Бьяджо и Давиде Баллардини.

По итогам 17 туров Серии А "Фиорентина" занимает 14-е место в турнирной таблице.

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