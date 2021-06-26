"Фиорентина" определилась с будущим Кокорина

Теги фиорентинаалександр кокоринтрансферы

"Фиорентина" определилась с будущим Кокорина

Фото твиттер "Фиорентины"

"Фиорентина" готова выставить на трансфер российского нападающего Александра Кокорина, сообщает "СЭ".

По информации источника, если по 30-летнему футболисту поступит хорошее предложение, то "фиалки" его примут.

На сегодняшний день к форварду есть интерес из России и стран Ближнего Востока.

Кокорин перешёл в "Фиорентину" в январе из "Спартака" за 4,5 миллиона евро. С тех пор он принял участие только в 4 матчах, пропустив большинство игр из-за травм.

Не пропустите: Зарема рассказала, сколько "Спартак" получил за трансфер Кокорина в "Фиорентину". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" включился в гонку за Мбаппе

"Ливерпуль" включился в гонку за Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов