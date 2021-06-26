"Фиорентина" определилась с будущим Кокорина

Фото твиттер "Фиорентины"

"Фиорентина" готова выставить на трансфер российского нападающего Александра Кокорина, сообщает "СЭ".

По информации источника, если по 30-летнему футболисту поступит хорошее предложение, то "фиалки" его примут.

На сегодняшний день к форварду есть интерес из России и стран Ближнего Востока.

Кокорин перешёл в "Фиорентину" в январе из "Спартака" за 4,5 миллиона евро. С тех пор он принял участие только в 4 матчах, пропустив большинство игр из-за травм.

Не пропустите: Зарема рассказала, сколько "Спартак" получил за трансфер Кокорина в "Фиорентину". | http://soccernews.ru