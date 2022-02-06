"Фиорентина" определилась со стратегией по трансферу Кокорина

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Флорентийская "Фиорентина" планирует разорвать контракт с российским нападающим Александром Кокориным в том случае, если не сумеет продать его до 22 февраля, сообщает Fiorentina News.

По сведениям источника, итальянский клуб до последнего момента будет стараться продать форварда, а 22 февраля в России закрывается трансферное окно.

Стоит отметить, что для разрыва контракта "Фиорентине" придется выплатить россиянину зарплату по контракту, который действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел шесть матчей и не отметился результативными действиями.

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