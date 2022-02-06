"Фиорентина" определилась со стратегией по трансферу Кокорина
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен
Флорентийская "Фиорентина" планирует разорвать контракт с российским нападающим Александром Кокориным в том случае, если не сумеет продать его до 22 февраля, сообщает Fiorentina News.
По сведениям источника, итальянский клуб до последнего момента будет стараться продать форварда, а 22 февраля в России закрывается трансферное окно.
Стоит отметить, что для разрыва контракта "Фиорентине" придется выплатить россиянину зарплату по контракту, который действует до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел шесть матчей и не отметился результативными действиями.
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|26
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|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|Торино
|26
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|Сампдория
|26
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17