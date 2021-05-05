"Фиорентина" опубликовала фото Кокорина с тренировки команды

Теги фиорентинаалександр кокорин

"Фиорентина" опубликовала фото Кокорина с тренировки команды

Пресс-служба флорентийской "Фиорентины" опубликовала фотографии футболистов с тренировки команды. На одном из фото оказался запечатлен российский нападающий Александр Кокорин.

"На работе", - говорится в официальном твиттере "Фиорентины".

30-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" из московского "Спартака" в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард провел за "Фиорентину" три матча и не отметился результативными действиями. 

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