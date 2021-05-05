"Фиорентина" опубликовала фото Кокорина с тренировки команды
Пресс-служба флорентийской "Фиорентины" опубликовала фотографии футболистов с тренировки команды. На одном из фото оказался запечатлен российский нападающий Александр Кокорин.
"На работе", - говорится в официальном твиттере "Фиорентины".
30-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" из московского "Спартака" в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард провел за "Фиорентину" три матча и не отметился результативными действиями.
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|26
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|26
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|26
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|5
|Рома
|26
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|6
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|26
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|27
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|10
|Болонья
|26
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|Кальяри
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|12
|Сассуоло
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|13
|Фиорентина
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|31
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|Удинезе
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
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|Дженоа
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