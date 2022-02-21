"Фиорентина" отчиталась о состоянии здоровья Кокорина

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"Фиорентина" отчиталась о состоянии здоровья Кокорина

Фото инстаграм Александра Кокорина

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин снова столкнулся с мышечными проблемами.

"У Кокорина небольшая мышечная травма. Будет ли он готов к следующей игре? Он тренируется индивидуально. Мы ждём", - говорится в комментарии пресс-службы "фиалок".

В текущем сезоне 30-летний Кокорин сыграл 6 матчей, результативными действиями не отличался.

В последний раз российский форвард выходил на поле 10 января.

Не пропустите: Экс-игрок "Фиорентины" иронично высказался о Кокорине. | http://soccernews.ru
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