"Фиорентина" отказала "МЮ" в аренде Кьезы

"Манчестер Юнайтед" ведет поиски подходящего вингера для команды.

Руководство английского клуба обратилось к "Фиорентине" по вопросу аренды Федерико Кьезы. Однако итальянцы отклонили предложение "Юнайтед", так как не хотят отдавать игрока в аренду на постоянной основе.

Ранее "МЮ" предпринимал несколько попыток приобрести игрока "Боруссии" Джейдона Санчо, однако клуб не отпустил футболиста.

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