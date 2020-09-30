"Фиорентина" отказала "МЮ" в аренде Кьезы

Теги манчестер юнайтедфиорентинафедерико кьеза

"Фиорентина" отказала "МЮ" в аренде Кьезы

"Манчестер Юнайтед" ведет поиски подходящего вингера для команды.

Руководство английского клуба обратилось к "Фиорентине" по вопросу аренды Федерико Кьезы. Однако итальянцы отклонили предложение "Юнайтед", так как не хотят отдавать игрока в аренду на постоянной основе.

Ранее "МЮ" предпринимал несколько попыток приобрести игрока "Боруссии" Джейдона Санчо, однако клуб не отпустил футболиста.

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