"Фиорентина" отказала "Зениту" в трансфере Кьезы

Питерский "Зенит" проявлял интерес к полузащитнику "Фиорентины" Федерико Кьезе, сообщает итальянская пресса.

"Сине-бело-голубые" предлагали за 19-летнего футболиста 40 миллионов евро без учёта бонусов, однако "фиалки" ответили отказом.

В этом сезоне Кьеза сыграл за "Фиорентину" 6 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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