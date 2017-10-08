"Фиорентина" отказала "Зениту" в трансфере Кьезы
Питерский "Зенит" проявлял интерес к полузащитнику "Фиорентины" Федерико Кьезе, сообщает итальянская пресса.
"Сине-бело-голубые" предлагали за 19-летнего футболиста 40 миллионов евро без учёта бонусов, однако "фиалки" ответили отказом.
В этом сезоне Кьеза сыграл за "Фиорентину" 6 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
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|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|7
|21
|2
|Ювентус
|7
|19
|3
|Интер Милан
|7
|19
|4
|Лацио
|7
|16
|5
|Рома
|6
|15
|6
|Торино
|7
|12
|7
|Милан
|7
|12
|8
|Сампдория
|6
|11
|9
|Кьево
|7
|11
|10
|Болонья
|7
|11
|11
|Аталанта
|7
|9
|12
|Фиорентина
|7
|7
|13
|Удинезе
|7
|6
|14
|Кальяри
|7
|6
|15
|СПАЛ
|7
|5
|16
|Кротоне
|7
|5
|17
|Сассуоло
|7
|4
|18
|Хеллас Верона
|7
|3
|19
|Дженоа
|7
|2
|20
|Беневенто
|7
|0