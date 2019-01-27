"Фиорентина" отклонила щедрое предложение "Манчестер Юнайтед" по Миленковичу

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"Фиорентина" отклонила щедрое предложение "Манчестер Юнайтед" по Миленковичу

"Фиорентина" отклонила щедрое предложение "Манчестер Юнайтед" по защитнику Николе Миленковичу, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "красные дьяволы" были готовы заплатить за 21-летнего серба 50 миллионов евро, но "фиалки" не захотели расставаться с одним из лидеров команды.

Теперь "МЮ", скорее всего, откажется от подписания нового центрбека в январе, а летом бросит все силы на покупку Калиду Кулибали из "Наполи".

В текущем сезоне Миленкович сыграл за "Фиорентину" 20 матчей и забил 2 гола. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро.

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