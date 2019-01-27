"Фиорентина" отклонила щедрое предложение "Манчестер Юнайтед" по Миленковичу
"Фиорентина" отклонила щедрое предложение "Манчестер Юнайтед" по защитнику Николе Миленковичу, сообщает The Mirror.
По сведениям издания, "красные дьяволы" были готовы заплатить за 21-летнего серба 50 миллионов евро, но "фиалки" не захотели расставаться с одним из лидеров команды.
Теперь "МЮ", скорее всего, откажется от подписания нового центрбека в январе, а летом бросит все силы на покупку Калиду Кулибали из "Наполи".
В текущем сезоне Миленкович сыграл за "Фиорентину" 20 матчей и забил 2 гола. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
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|23
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|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
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|44
|7
|Уотфорд
|23
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|8
|Вулверхэмптон
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|Лестер Сити
|23
|31
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|Вест Хэм Юнайтед
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|11
|Эвертон
|23
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|Борнмут
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|Кристал Пэлас
|23
|22
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|23
|22
|16
|Бернли
|23
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