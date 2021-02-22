"Фиорентина" отметила усердную работу Кокорина на тренировке

1 Теги александр кокоринфиорентина

"Фиорентина" отметила усердную работу Кокорина на тренировкеНападающий "Фиорентины" Александр Кокорин продолжает набирать форму. Пресс-служба "Фиалок" разместила в Инстаграм фотографии с тренировки команды, в которой принимал участие и россиянин.

"Усердная работа", — подписали публикацию в клубе.

Напомним, Кокорин дебютировал за "Фиорентину" в матче против "Интера" 5 февраля. 29-летний россиянин вышел на замену на 74-й минуте, но не смог отметиться результативными действиями.

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