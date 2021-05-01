"Фиорентина" отреагировала на новость, что Кокорин пропустит остаток сезона

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В пятницу издание Fiorentina News сообщило, что форвард "Фиорентины" Александр Кокорин больше не сыграет в текущем сезоне.

Источник утверждал, что 30-летний россиянин после восстановления от травмы просто не успеет влиться в команду, которую уже более месяца тренирует другой наставник - Джузеппе Якини.

Однако сегодня пресс-служба "фиалок" данную информацию опровергла: "Пропустит ли Кокорин все матчи до конца сезона? Нет, мы ничего не знаем об этом".

В последний раз Кокорин выходил на поле 3 марта. С тех пор он восстанавливается после мышечной травмы бедра. Из-за повреждения футболист уже пропустил 8 матчей.

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