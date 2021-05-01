"Фиорентина" отреагировала на новость, что Кокорин пропустит остаток сезона

Теги фиорентинаалександр кокорин

"Фиорентина" отреагировала на новость, что Кокорин пропустит остаток сезона

Фото "Матч ТВ" / Автор неизвестен 

В пятницу издание Fiorentina News сообщило, что форвард "Фиорентины" Александр Кокорин больше не сыграет в текущем сезоне.

Источник утверждал, что 30-летний россиянин после восстановления от травмы просто не успеет влиться в команду, которую уже более месяца тренирует другой наставник - Джузеппе Якини.

Однако сегодня пресс-служба "фиалок" данную информацию опровергла: "Пропустит ли Кокорин все матчи до конца сезона? Нет, мы ничего не знаем об этом".

В последний раз Кокорин выходил на поле 3 марта. С тех пор он восстанавливается после мышечной травмы бедра. Из-за повреждения футболист уже пропустил 8 матчей.

Не пропустите: Тренер "Фиорентины" Якини высказался о ситуации с Кокориным. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" готовит огромное предложение по Лукаку

"Челси" готовит огромное предложение по Лукаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов