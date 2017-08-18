"Фиорентина" перехватила трансферную цель "Зенита"

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"Фиорентина" перехватила трансферную цель "Зенита"

Защитник "Бетиса" Херман Пеццелья стал игроком "Фиорентины", сообщает официальный сайт клуба.

"Фиалки" арендовали 26-летнего аргентинца на один год с правом последующего выкупа за 10 миллионов евро.

Стоит отметить, что ранее подписать Пеццелью пытался "Зенит", однако "Бетис" отклонил два предложения питерского клуба.

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