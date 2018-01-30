"Фиорентина" подписала французского хавбека

"Фиорентина" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Сент-Этьена" Бриана Дабо.

Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. 25-летний француз сегодня пройдёт медобследование, после чего подпишет контракт до лета 2021 года.

Дабо выступал за "Сент-Этьен" с 2016 года, сыграл 39 матчей и забил 2 гола.

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