"Фиорентина" подписала легенду "Наполи"

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"Фиорентина" подписала легенду "Наполи"

Испанский полузащитник неаполитанского "Наполи" Хосе Кальехон перешел во флорентийскую "Фиорентину", сообщает официальный сайт клуба.

Кальехон достался "Фиорентине" бесплатно, в статусе свободного агента. Хавбек подписал с "Наполи" контракт по схеме "2+1" с зарплатой два миллиона евро в год.

Кальехон выступал за "Наполи" с 2013 года. Всего он провел за клуб 349 матчей, забил 82 гола и отдал 78 результативных передач. Ранее играл за "Реал" и "Эспаньол". За сборную Испании сыграл пять матчей. Чемпион Испании, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии.

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