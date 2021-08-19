"Фиорентина" подписала новый контракт с Миленковичем
Фото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен
Сербский защитник Никола Миленкович подписал новое соглашение с "Фиорентиной".
Новый контракт молодого футболиста с "фиалками" рассчитано до лета 2023 года.
Напомним, что Миленкович стал игроком "Фиорентину" в 2017 году, перейдя из "Партизана".
Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентуса" и дортмундской "Боруссии".
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