"Фиорентина" подписала вингера "Монако"

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"Фиорентина" подписала вингера "Монако"

"Фиорентина" на своём официальном сайте объявила о переходе вингера "Монако" Кристиана Коффи.

17-летний футболист, которого часто сравнивают с Садио Мане из "Ливерпуля", заключил с "фиалками" трёхлетний контракт.

Коффи достался "Фиорентине" бесплатно, так как его соглашение с "Монако" истекло.

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