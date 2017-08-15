"Фиорентина" подпишет аргентинского бека

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"Фиорентина" подпишет аргентинского бека

Аргентинский защитник "Бетиса" Герман Пеццела близок к переходу в "Фиорентину", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, флорентинский клуб договорился о годичной аренде футболиста на год с правом последующего выкупа за 10 миллионов евро.

26-летний Пеццелла выступает за "Бетис" с 2015 года, провел за клуб 67 матчей и забил 4 гола.

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