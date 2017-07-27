"Фиорентина" подтвердила переход Тэтэрушану в "Нант"

Голкипер "Фиорентины" Чиприан Тэтэрушану переходит в "Нант", информирует официальный сайт "фиалок".

Подробности трансфера не разглашаются. Ранее сообщалось, что французский клуб заплатит за 31-летнего стража ворот пять миллионов евро.

Напомним, что Тэтэрушану выступал за "Фиорентину" с 2014 года, сыграл 101 матч и пропустил 119 голов. | http://soccernews.ru