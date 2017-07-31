"Фиорентина" подтвердила переход Весино в "Интер"

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"Фиорентина" подтвердила переход Весино в "Интер"

"Фиорентина" на своём официальном сайте подтвердила переход полузащитника Матиаса Весино в миланский "Интер".

"Фиалки" сообщили, что 25-летний уругваец отправился в расположение "нерадзурри" для прохождения медобследования и подписания контракта.

"Интер" заплатит за Весино полную сумму отступных в размере 24 миллионов евро. Футболист заключит с клубом четырёхлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона за сезон.

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