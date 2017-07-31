"Фиорентина" подтвердила переход Весино в "Интер"
"Фиорентина" на своём официальном сайте подтвердила переход полузащитника Матиаса Весино в миланский "Интер".
"Фиалки" сообщили, что 25-летний уругваец отправился в расположение "нерадзурри" для прохождения медобследования и подписания контракта.
"Интер" заплатит за Весино полную сумму отступных в размере 24 миллионов евро. Футболист заключит с клубом четырёхлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона за сезон.
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|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
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|38
|36
|17
|Кротоне
|38
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|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
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|Пескара
|38
|18