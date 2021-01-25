"Фиорентина" показала фото Кокорина в форме клуба

Теги александр кокоринспартак москвафиорентинатрансферы

"Фиорентина" показала фото Кокорина в форме клубаНападающий Александр Кокорин сегодня проходит медицинское обследование перед переходом из "Спартака"  в "Фиорентину".

Пресс-служба "фиалок" разместили в Твиттере фотографию игрока в клубной экипировке.

"Медосмотр продолжается", – подписан снимок.

Напомним, для завершения трансфера 29-летнему Кокорину осталось пройти медицинское обследование. "Фиорентина" заплатит "Спартаку" за форварда около 4,5 миллионов евро.

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