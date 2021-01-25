"Фиорентина" показала фото Кокорина в форме клуба

Нападающий Александр Кокорин сегодня проходит медицинское обследование перед переходом из "Спартака" в "Фиорентину".

Пресс-служба "фиалок" разместили в Твиттере фотографию игрока в клубной экипировке.

"Медосмотр продолжается", – подписан снимок.