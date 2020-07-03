"Фиорентина" получила предложение купить Алексея Миранчука
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук может продолжить карьеру в "Фиорентине".
По информации журналиста Альфредо Педуллы, "фиалкам" предложили услуги 24-летнего россиянина, который будет доступен на трансферном рынке этим летом.
Интересуются хавбеком "железнодорожников" и другие клубы из Италии и Испании.
В текущем сезоне Алексей Миранчук сыграл за "Локо" 27 матчей, забил 13 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 14,5 миллионов евро.
Не пропустите: "Локомотив" назвал кандидатов на звание лучшего футболиста июня: "Миранчук, Алексей, Леша, Леха, Брат". | http://soccernews.ru
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