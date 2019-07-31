"Фиорентина" пополнилась экс-форвардом "Барселоны"

Теги фиорентинасассуолокевин-принс боатенг трансферы

"Фиорентина" пополнилась экс-форвардом "Барселоны"
Ганский нападающий "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг перешел в "Фиорентину", сообщает официальный сайт "фиалок".

Сумма трансфера составила один миллионов евро. Форвард подписал с клубом контракт до лета 2021 года.

32-летний Боатенг выступал за "Сассуоло" с 2018 года. Всего он провел за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В январе 2019 года он перешел в "Барселону" на правах аренды и сыграл за каталонцев четыре матча. Ранее Боатенг также играл за "Герту", "Тоттенхэм", дортмундскую "Боруссию", "Портсмут", "Дженоа", "Милан", "Шальке", "Лас-Пальмас" и "Айнтрахт". За сборную Ганы сыграл 15 матчей и забил два гола. Чемпион Италии, чемпион Испании, обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет семь миллионов евро.

Не пропустите: Президенты "Барселоны" и ПСЖ могут обсудить трансфер Неймара в середине августа. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" объявил о переходе Шюррле

"Спартак" объявил о переходе Шюррле

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов