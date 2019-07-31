"Фиорентина" пополнилась экс-форвардом "Барселоны"



Ганский нападающий "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг перешел в "Фиорентину", сообщает официальный сайт "фиалок".

Сумма трансфера составила один миллионов евро. Форвард подписал с клубом контракт до лета 2021 года.

32-летний Боатенг выступал за "Сассуоло" с 2018 года. Всего он провел за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В январе 2019 года он перешел в "Барселону" на правах аренды и сыграл за каталонцев четыре матча. Ранее Боатенг также играл за "Герту", "Тоттенхэм", дортмундскую "Боруссию", "Портсмут", "Дженоа", "Милан", "Шальке", "Лас-Пальмас" и "Айнтрахт". За сборную Ганы сыграл 15 матчей и забил два гола. Чемпион Италии, чемпион Испании, обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет семь миллионов евро.

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