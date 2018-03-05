"Фиорентина" посмертно продлила соглашение с Астори

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"Фиорентина" посмертно продлила соглашение с Астори

"Фиорентина" продлила соглашение с умершим капитаном команды Давиде Астори.

Как сообщает SportsJOE, контракт является бессрочным, а зарплата будет переводиться его семье.

Напомним, что прокуратура возбудила уголовное дело в связи со смертью Астори.

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