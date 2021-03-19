"Фиорентина" поздравила Кокорина с 30-летием
Фото Soccer.ru
Сегодня, 19 марта, российскому нападающему Александру Кокорину исполнилось 30 лет.
Пресс-служба "Фиорентина" в твиттере поздравила своего игрока с днём рождения.
"С днём рождения, Кокорин. Ваши поздравления можете оставлять в комментариях", - говорится в публикации "фиалок".
Buon compleanno, Kokorin ⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 19, 2021
Lascia i tuoi auguri nei commenti #ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/FtDRY9A2qf
Напомним, что в январе "Фиорентина" купила Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро. За почти два месяца он трижды вышел на замену, пропустив большинство матчей из-за мелких повреждений.
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