"Фиорентина" поздравила Кокорина с 30-летием

Теги фиорентинаалександр кокорин

"Фиорентина" поздравила Кокорина с 30-летием

Фото Soccer.ru

Сегодня, 19 марта, российскому нападающему Александру Кокорину исполнилось 30 лет.

Пресс-служба "Фиорентина" в твиттере поздравила своего игрока с днём рождения.

"С днём рождения, Кокорин. Ваши поздравления можете оставлять в комментариях", - говорится в публикации "фиалок".

Напомним, что в январе "Фиорентина" купила Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро. За почти два месяца он трижды вышел на замену, пропустив большинство матчей из-за мелких повреждений.

Не пропустите: В Италии оценили шансы Кокорина сыграть с "Миланом". | http://soccernews.ru
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