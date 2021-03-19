"Фиорентина" поздравила Кокорина с 30-летием

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Сегодня, 19 марта, российскому нападающему Александру Кокорину исполнилось 30 лет.

Пресс-служба "Фиорентина" в твиттере поздравила своего игрока с днём рождения.

"С днём рождения, Кокорин. Ваши поздравления можете оставлять в комментариях", - говорится в публикации "фиалок".

Напомним, что в январе "Фиорентина" купила Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро. За почти два месяца он трижды вышел на замену, пропустив большинство матчей из-за мелких повреждений.

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