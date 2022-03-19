"Фиорентина" поздравила Кокорина с днём рождения
Фото твиттер "Фиорентины"
"Фиорентина" опубликовала в соцсетях пост, посвящённый 31-летию нападающего Александра Кокорина.
"С днём рождения, Александр Кокорин. Оставляйте свои пожелания в комментариях", - говорится в публикации "фиалок".
Buon compleanno, Kokorin ⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 19, 2022
Lascia i tuoi auguri per Aleks nei commenti #ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/Wwr6wSTxjH
Напомним, что российский форвард выступает за "Фиорентину" с января 2021 года.
В составе итальянской команды Кокорин провёл 10 матчей, 6 из которых - в текущем сезоне.
Не пропустите: Кокорин в два раза подешевел на Transfermarkt. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Рамос определился со своим будущим в ПСЖ
-
Корниленко оценил идею объединить чемпионаты России и Беларуси
-
Три легионера покинули "Химки"
-
Четыре футболиста близки к бесплатному уходу из "Манчестер Юнайтед"
-
"Ювентус" договорился с защитником "Челси"
-
"Фиорентина" поздравила Кокорина с днём рождения
-
Четыре крупных банка поспорят за право стать титульным спонсором РПЛ
-
"Манчестер Сити" готовит новый контракт для основного игрока
-
"Валенсия" пытается сохранить защитника, которым интересуется "Барселона"
-
Мика Ричардс предложил "Манчестер Юнайтед" поменять капитана
-
"Бавария" определилась с размером предложения по Гравенберху
-
Жирков и Мамаев не помогут "Химкам" в матче с "Уралом"
-
"Барселона" нацелилась на воспитанника "Реала" из АПЛ
-
"Бохум" извинился перед арбитром за инцидент в матче с "Боруссией" М
-
Агент Рыбуса объяснил, почему поляк не спешит покидать "Локомотив"
-
"Ференцварош" Черчесова добился третьей победы подряд
-
Главные новости дня: 18 марта
-
1
Тренер "Сан Лоренцо" осудил фанатов ПСЖ за свист в адрес Месси
-
Языджи получил вызов в сборную Турции на стыки ЧМ-2022
-
"Вулверхэмптон" в результативном матче уступил "Лидсу"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17