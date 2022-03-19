"Фиорентина" поздравила Кокорина с днём рождения

Теги фиорентинаалександр кокорин

"Фиорентина" поздравила Кокорина с днём рождения

Фото твиттер "Фиорентины"

"Фиорентина" опубликовала в соцсетях пост, посвящённый 31-летию нападающего Александра Кокорина.

"С днём рождения, Александр Кокорин. Оставляйте свои пожелания в комментариях", - говорится в публикации "фиалок".

Напомним, что российский форвард выступает за "Фиорентину" с января 2021 года.

В составе итальянской команды Кокорин провёл 10 матчей, 6 из которых - в текущем сезоне.

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