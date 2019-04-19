"Фиорентина" пожертвовала крупную сумму семье умершего Астори

Семья умершего защитника Давиде Астори получила 1,5 миллиона евро в виде пожертвований от "Фиорентины", сообщает Football Italia.

Напомним, что 31-летний Астори ушел из жизни 4 марта 2018 года. Это произошло в гостинице в ночь перед матчем чемпионата Италии с "Удинезе". Футболист страдал от нарушений сердечного ритма, что и стал причиной смерти.

В честь Астори "Фиорентина" вывела из обращения 13-й номер, а также назовет его именем новый тренировочный центр.

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