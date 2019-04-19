"Фиорентина" пожертвовала крупную сумму семье умершего Астори
Семья умершего защитника Давиде Астори получила 1,5 миллиона евро в виде пожертвований от "Фиорентины", сообщает Football Italia.
Напомним, что 31-летний Астори ушел из жизни 4 марта 2018 года. Это произошло в гостинице в ночь перед матчем чемпионата Италии с "Удинезе". Футболист страдал от нарушений сердечного ритма, что и стал причиной смерти.
В честь Астори "Фиорентина" вывела из обращения 13-й номер, а также назовет его именем новый тренировочный центр.
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|Команда
|М
|О
|1
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|84
|2
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|32
|67
|3
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|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Лацио
|32
|52
|8
|Торино
|32
|50
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
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|14
|Парма
|32
|35
|15
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|32
|34
|16
|Удинезе
|32
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11