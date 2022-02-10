"Фиорентина" предлагала Влаховича "Реалу". Испанский клуб отказал

Фото: инстаграм Влоховича\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" имел возможность подписать нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича, когда тот выступал в составе "Фиорентины", сообщает Cadena Ser.

По информации источника, президент флорентийского клуба Рокко Коммиссо лично обращался к "Реалу" с предложением подписать сербского форварда, однако со стороны королевского клуба последовал отказ.

Причина отказа кроется в том, что "сливочных" иные планы на трансферном рынке, в частности, подписание Килиана Мбаппе на правах свободного агента грядущим летом.

Напомним, что в январское трансферное окно "Ювентус" купил Влаховича за 70+10 миллионов евро.

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