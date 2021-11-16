"Фиорентина" предложила Кокорина "Дженоа" Шевченко

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

"Фиорентина" пыталась избавиться от российского нападающего Александра Кокорина, предложив его "Дженоа", сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, "Дженоа", которую недавно возглавил украинец Андрей Шевченко, отказалась от трансфера форварда.

Ранее сообщалось, что "Фиорентина" может разорвать контракт с Кокориным в ближайшее время.

В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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