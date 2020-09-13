"Фиорентина" предложила "Милану" форварда сборной Италии

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"Фиорентина" предложила "Милану" форварда сборной Италии

"Милан" проявляет интерес к защитнику "Фиорентины" Николе Миленковичу, но футболист не хочет уходить, поэтому "фиалки" предлагают вместо него нападающего Федерико Кьезу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, Кьеза отказался продлевать с "Фиорентиной" контракт, который истекает летом 2022 года. Поэтому клуб хочет получить за него хоть какие-то деньги.

22-летний Кьеза является воспитанником "Фиорентины". Всего он провел за клуб 150 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 24 результативные передачи.

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