"Фиорентина" предложит новый контракт Влаховичу

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"Фиорентина" предложит новый контракт ВлаховичуФото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Никола Скира, Президент "Фиорентины" Рокко Коммиссо хочет предложить нападающему Душану Влаховичу новый контракт с повышением зарплаты до 3-х миллионов евро в год.

Также сообщается, что в контракте планируют прописать сумму отступных в размере 70 миллионов евро, которая станет активна с лета 2022-го года.

В текущем сезоне Серии А Влахович забил 21 гол.

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