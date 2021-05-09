"Фиорентина" предложит новый контракт Влаховичу
Фото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен
Как сообщает журналист-инсайдер Никола Скира, Президент "Фиорентины" Рокко Коммиссо хочет предложить нападающему Душану Влаховичу новый контракт с повышением зарплаты до 3-х миллионов евро в год.
Также сообщается, что в контракте планируют прописать сумму отступных в размере 70 миллионов евро, которая станет активна с лета 2022-го года.
В текущем сезоне Серии А Влахович забил 21 гол.
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