"Фиорентина" представила новую форму на сезон-2020/21. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Домашняя форма выполнена в традиционном фиолетовом цвете. Гостевой комплект - белый.

"Очень рады, что начали сотрудничество с Kappa, брендом, который мы очень хотели видеть из-за его итальянской идентичности, так и за его десятилетний опыт в мире спорта. Я уверен, что вместе мы сможем предложить фанатам и нашим командам коллекции, отличающиеся большим разнообразием и техническими новинками, основанными на Made in Italy", - заявил генеральный директор Джо Бароне.

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Fiorentina e il nuovo sponsor tecnico #Kappa presentano le divise home e away per la stagione 2020-21!

➡️ https://t.co/JmKYa5bOe0



Disponibili da oggi su https://t.co/sO7oxu2BtI e nei negozi Fiorentina Store #QuestaèFirenze#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/4fqmPHJkia — ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 21, 2020

Техническим спонсором клуба является Kappa. Новая экипировка уже поступила в продажу

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