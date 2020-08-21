"Фиорентина" представила новую форму на сезон-2020/21

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"Фиорентина" представила новую форму на сезон-2020/21

"Фиорентина" представила новую форму на сезон-2020/21. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Домашняя форма выполнена в традиционном фиолетовом цвете. Гостевой комплект - белый.

"Очень рады, что начали сотрудничество с Kappa, брендом, который мы очень хотели видеть из-за его итальянской идентичности, так и за его десятилетний опыт в мире спорта. Я уверен, что вместе мы сможем предложить фанатам и нашим командам коллекции, отличающиеся большим разнообразием и техническими новинками, основанными на Made in Italy", - заявил генеральный директор Джо Бароне.

Техническим спонсором клуба является Kappa. Новая экипировка уже поступила в продажу

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