"Фиорентина" продлила контракт с Кьезой

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"Фиорентина" продлила контракт с Кьезой

"Фиорентина" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Федерико Кьезой.

Стороны заключили соглашение до лета 2022 года. Другие детали договора не разглашаются.

20-летний Кьеза является воспитанником "Фиорентины", за основную команду "фиалок" выступает с 2016 года, сыграл 45 матчей, забил 6 голов и сделал 6 ассистов.

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