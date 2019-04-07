"Фиорентина" проиграла аутсайдеру Серии А
В матче 31-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на своем поле проиграла "Фрозиноне" со счетом 0:1. Единственный гол в концовке встречи забил Даниэль Чиофани.
"Фиорентина" осталась на 10-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 39 очков. "Фрозиноне" остался на предпоследней, 19-й позиции, набрав 23 очка.
"Фиорентина" – "Фрозиноне" - 0:1 (0:0)
Гол: Чиофани, 84 - 0:1
"Фиорентина": Лафон, Лорини, Бираги, Пеццелья, Миленкович, Жерсон (Симеоне, 58), Бенасси (Дабо, 58), Миральяс, Верету, Кьеза, Муриэль (Влахович, 79).
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Подарки футбольного континента. Десять лучших южноамериканских игроков в мире
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|30
|63
|3
|Интер Милан
|30
|56
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|30
|51
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Торино
|31
|49
|8
|Лацио
|29
|48
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|30
|39
|11
|Сассуоло
|30
|35
|12
|Парма
|31
|34
|13
|Дженоа
|30
|33
|14
|Кальяри
|30
|33
|15
|СПАЛ
|30
|32
|16
|Удинезе
|29
|29
|17
|Эмполи
|30
|28
|18
|Болонья
|30
|27
|19
|Фрозиноне
|30
|20
|20
|Кьево
|30
|11