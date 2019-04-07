"Фиорентина" проиграла аутсайдеру Серии А

В матче 31-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на своем поле проиграла "Фрозиноне" со счетом 0:1. Единственный гол в концовке встречи забил Даниэль Чиофани.

"Фиорентина" осталась на 10-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 39 очков. "Фрозиноне" остался на предпоследней, 19-й позиции, набрав 23 очка.

"Фиорентина" – "Фрозиноне" - 0:1 (0:0)

Гол: Чиофани, 84 - 0:1

"Фиорентина": Лафон, Лорини, Бираги, Пеццелья, Миленкович, Жерсон (Симеоне, 58), Бенасси (Дабо, 58), Миральяс, Верету, Кьеза, Муриэль (Влахович, 79).

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