"Фиорентина" проиграла "Лечче" в матче Серии А
В рамках 14-го тура итальянской Серии А "Лечче" на выезде переиграл "Фиорентину".
Благодаря победе "Лечче" поднялся на 13-е место, а "Фиорентина" осталась на 11-м.
"Фиорентина" - "Лечче" 0:1
Гол: Ла Мантия, 49 - 0:1
"Фиорентина": Дронговски, Далберт, Миленкович, Чеккерини, Лирола (Геззаль, 55), Бадель (Педро, 72), Кастровилли, Рибери (Боатенг, 46), Пульгар, Касерес, Влахович.
"Лечче": Габриэл, Кальдерони, Лучони, Рисполи, Россеттини, Табанелли, Петриччоне, Тахцидис, Шахов, Ла Мантия (Вера, 78), Фариас (Эль-Бабакар, 57).
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