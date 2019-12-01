"Фиорентина" проиграла "Лечче" в матче Серии А

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"Фиорентина" проиграла "Лечче" в матче Серии А

В рамках 14-го тура итальянской Серии А "Лечче" на выезде переиграл "Фиорентину".

Благодаря победе "Лечче" поднялся на 13-е место, а "Фиорентина" осталась на 11-м.

"Фиорентина" - "Лечче" 0:1

Гол: Ла Мантия, 49 - 0:1

"Фиорентина": Дронговски, Далберт, Миленкович, Чеккерини, Лирола (Геззаль, 55), Бадель (Педро, 72), Кастровилли, Рибери (Боатенг, 46), Пульгар, Касерес, Влахович.

"Лечче": Габриэл, Кальдерони, Лучони, Рисполи, Россеттини, Табанелли, Петриччоне, Тахцидис, Шахов, Ла Мантия (Вера, 78), Фариас (Эль-Бабакар, 57).  

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