"Фиорентина" проиграла "Сампдории". Кокорин остался в запасе

Завершилась встреча в рамках 22 тура итальянской Серии А между "Сампдорией" и "Фиорентиной". Хозяева смогли одержать победу с минимальным перевесом 2:1. Россиянин Александр Кокорин остался на скамейке запасных гостей. "Фиалки" занимают 16 место в турнирной таблице, набрав 22 очка. "Сампдория" расположилась на 10 строчке. В ее активе 30 баллов.

"Сампдория" - "Фиорентина" 2:1 (1:1)

Голы: Кейта, 31 - 1:0, Влахович, 37 - 1:1, Куальярелла, 71 - 2:1

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Адриен Силва (Экдаль, 75), Торсбю, Рамирес, Янкто (Куальярелла, 65), Кейта Бальде (Лерис, 89), Дамсгор (Кандрева, 64).