"Фиорентина" провела переговоры с Рибери

"Фиорентина" встретилась с экс-полузащитником "Баварии" Франком Рибери. Об этом сообщает Sky Sport.

На данный момент футболист является свободным агентом.

По данным источника, "фиалки" провели переговоры с 36-летним футболистом. В скором времени клуб примет решение.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы "Спартак" и "Динамо". Позже руководство бело-голубых опровергло эту информацию.

Этим летом игрок покинул "Баварию" и сейчас является свободным агентом.

Не пропустите: Стали известны требования Рибери к "Локомотиву" по личному контракту. | http://soccernews.ru