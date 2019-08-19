"Фиорентина" провела переговоры с Рибери

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"Фиорентина" провела переговоры с Рибери

"Фиорентина" встретилась с экс-полузащитником "Баварии" Франком Рибери. Об этом сообщает Sky Sport.

На данный момент футболист является свободным агентом.

По данным источника, "фиалки" провели переговоры с 36-летним футболистом. В скором времени клуб примет решение.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы "Спартак" и "Динамо". Позже руководство бело-голубых опровергло эту информацию.

Этим летом игрок покинул "Баварию" и сейчас является свободным агентом.

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