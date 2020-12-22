"Фиорентина" проявила интерес Ориги

Руководство "Фиорентины" планирует в январе подписать форварда "Ливерпуля" Дивока Ориги.

Сейчас "фиалки" занимают 16 место в Серии А, находясь в 4 очках от зоны вылета. Игрок сборной Бельгии должен помочь клубу наладить игру.