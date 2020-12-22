"Фиорентина" проявила интерес Ориги

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"Фиорентина" проявила интерес ОригиРуководство "Фиорентины" планирует в январе подписать форварда "Ливерпуля" Дивока Ориги.

Сейчас "фиалки" занимают 16 место в Серии А, находясь в 4 очках от зоны вылета. Игрок сборной Бельгии должен помочь клубу наладить игру.

Как сообщает La Repubblica, "Фиорентина" намерена начать с усиления лини атаки. Душан Влахович, Кристиан Куаме и Патрик Кутроне на троих забили только четыре мяча за 13 матчей.

С переходом в "Ливерпуль" Диогу Жоты, Ориги стал играть заметно реже. Это может быть дополнительным стимулом для бельгийца в смене клубной прописки.

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