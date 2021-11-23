"Фиорентина" работает над продажей Кокорина

Фото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен

Флорентийская "Фиорентина" намерена избавиться от российского нападающего Александра Кокорина, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, главный тренер итальянского клуба Винченцо Итальяно не рассчитывает и никогда не рассчитывал на россиянина. В связи с этим клуб уже работает над трансфером Кокорина.

В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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