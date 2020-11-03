"Фиорентина" рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера

Теги фиорентинамаурицио сарривинченцо монтеллавальтер маццарри

"Фиорентина" рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера

Три итальянских специалиста претендуют на пост главного тренера "Фиорентины", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, флорентийский клуб рассматривает кандидатуры Винченцо Монтеллы, Маурицио Сарри и Вальтера Маццарри. Ожидается, что "Фиорентина" в ближайшее время уволит нынешнего наставника Джузеппе Якини.

Стоит отметить, что Монтелла уже тренировал "Фиорентину" с 2012 по 2015 годы, а также в 2019 году. Также он работал с "Ромой", "Миланом" и "Севильей". Маццари известен по работе в "Наполи" и "Интере". Сарри ранее тренировал "Наполи", "Челси" и "Ювентус".

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