"Фиорентина" рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера

Три итальянских специалиста претендуют на пост главного тренера "Фиорентины", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, флорентийский клуб рассматривает кандидатуры Винченцо Монтеллы, Маурицио Сарри и Вальтера Маццарри. Ожидается, что "Фиорентина" в ближайшее время уволит нынешнего наставника Джузеппе Якини.

Стоит отметить, что Монтелла уже тренировал "Фиорентину" с 2012 по 2015 годы, а также в 2019 году. Также он работал с "Ромой", "Миланом" и "Севильей". Маццари известен по работе в "Наполи" и "Интере". Сарри ранее тренировал "Наполи", "Челси" и "Ювентус".

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